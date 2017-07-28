السعودية تصدر 30 ألف تأشيرة دخول للحجاج الإيرانيين

قال مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، إن السلطات السعودية أصدرت لغاية الآن 30 ألف تأشيرة دخول لـ الحجاج الإيرانيين الذين يعتزمون التوجه إلى الديار المقدسة يوم الثلاثاء المقبل كأول دفعة من الحجاج تغادر طهران.

وأوضح قاضي عسكر، ممثل المرشد الإيراني في منظمة الحج ورئيس بعثة الحجاج الإيرانيين، في كلمة له أمام مجموعة من الإيرانيين الذي يريدون أداء فريضة الحج من أهالي محافظة اصفهان ،وسط البلاد، “السعودية أصدرت وبشكل إلكتروني 30 ألف تأشيرة للحجاج الإيرانيين”.

وأشار قاضي عسكر، إلى أن “طريقة التنظيم التي اتبعتها المملكة العربية السعودية في إصدار تأشيرات إلكترونية للحجاج الإيرانيين خطوة مهمة وعملية وسريعة”.

وكشف المسؤول الإيراني، أن وزير الحج السعودي، أبلغ أمس أنه سيتابع عملية تأخر صدور تأشيرات دخول لعشرة من الدبلوماسيين الإيرانيين معنيين بتسيير أمور الحجاج، مضيفًا، “حتى الآن لم تصدر لهؤلاء الدبلوماسيين تأشيرات دخول”.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات الحجاج الإيرانيين اعتبارًا من 30 يوليو/تموز، وتستمر لغاية 25 أغسطس/ آب المقبل، بحسب ما أعلن الأسبوع الماضي رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي.

ومنحت السعودية مطلع يوليو/ تموز الجاري، 10 دبلوماسيين إيرانيين، تراخيص رسمية كممثلين قنصليين في جدة ومكة المكرمة، تمهيدًا لعودة الحجاج الإيرانيين، خلال موسم الحج المقبل، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي.

وتوصلت إيران والسعودية في 16 من مارس/ آذار الماضي إلى اتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة، كما وافقت السعودية على رفع حصة إيران من الحج من 60 ألفًا إلى 86 ألفًا لهذا الموسم.