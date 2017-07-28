سعودي يتسبب بمأساة لفتاة خليجية طيلة 10 سنوات.. سلبها مالها وحياتها ودمّر أختها

وضعت فتاة خليجية حدًا لابتزاز شاب سعودي لها طيلة 10 سنوات كاملة، سلبها خلالها ما يتجاوز الـ3 ملايين ريال وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، حيث تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العاصمة السعودية، الرياض، من الإيقاع به.

وروت الفتاة “المبتزة”، التي تقدمت ببلاغ رسمي ضد الشاب للهيئة، أنها تعرضت لابتزازه طيلة 10 سنوات، حيث سلبها الشاب مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين ريال، وعددًا كبيرًا من الأجهزة الإلكترونية تجاوزت قيمتها 800 ألف ريال.

وأضافت أن الشاب كان يجبرها على إرسال مبالغ مالية عبر التحويل السريع باسمه وبأسماء أصدقائه وتسدد فواتير جواله وجوالات أصدقائه، لافتة في شكواها إلى أنه كان يتابع تحركاتها، وأجبرها على استخراج شريحة باسمها، ومنعها من الزواج مهددًا إياها بفضحها، ما دفعها إلى محاولة الانتحار، بحسب “تواصل”.

وقالت، إن الشاب لم يتوقف عند هذا الحد، بل كان سببًا في طلاق إحدى أخواتها، بعد رفضها في أحد المرات إعطاءه مبلغًا من المال، فقام بالتواصل مع زوجها وفضحها أمامه، ما دفع زوج أختها إلى قطع علاقته بالعائلة وتطليق زوجته.

وإثر البلاغ، كثفت هيئة الأمر بالمعروف من تحرياتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حتى تمكنت من الوصول إلى الشاب، حيث تم ضبطه وإيداعه السجن في مقر إقامته بجدة، وسلمت أوراقه للنيابة استكمالًا للإجراءات القانونية بحقه.