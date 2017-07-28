بالفيديو.. اتهامات بدعم إرهابيي “العوامية” تطال الفنان خالد البريكي بسبب هذا المشهد

أثار مشهد مسرحي للفنان الكويتي من أصل سعودي، خالد البريكي، وهو يشيد بأهل “العوامية“، استياء كبيرًا في أوساط السعوديين.

وتداول نشطاء مقطعًا من مسرحية، يظهر فيه الفنان البريكي، وهو يمتدح أهالي العوامية، الأمر الذي دفع جمهورها للتصفيق الحار له.

واتهم سعوديون، البريكي، بدعمه لإرهابيي بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، التي شهدت أحداثًا إرهابية في الآونة الأخيرة.

الممثل الرافضي خالد البريكي يتفاخر باهله العواميه

المفروض يُحاسب على هالكلمه عيني عينك حكومة الكويت غاضه البصر pic.twitter.com/AgJ7qgzVpc — MH (@mhuj22) July 28, 2017

وأدى المشهد إلى توجيه انتقادات للبريكي، على غرار أنه شيعي المذهب، فيما اتهمه آخرون بأنه ليس سعودي الأصل.

وعبر هاشتاغ #العواميه و#خالد_البريكي على موقع التواصل “تويتر”، احتدم الجدل حول الفنان، ووجه معارضو البريكي كلامًا قاسيًا له، حيث قال “ناصر”: “إلى الساقط الممثل المتجنس خالد البريكي في إحدى المسرحيات يقول شباب العوامية على راْسه والحمدالله على كشف ما في قلوبكم من حقد على هذا الوطن”.

ورأت “سحاب”: “هذا كانت بداية تشجيع إرهابيين العوامية للخروج ضد الدولة مسوين مسرحيات وغسل العقول لابد من تدخل محامي سعودي الوضع ماينسكت عنه”. فيما اتهمه “عيسى الفارس” بالتشيع: “شيعي قذر وش تنتظرون منه؟”.

لكن فريقًا آخر، دافع عن الفنان، وقال إن المشهد من مسرحية قديمة وتم استغلاله، كما أنه لم يذكر في كلامه ما يشير لدعمه للإرهاب، وعلق “خالد”: “دع الدرعمه.. المسرحية في الشرقية وحب يداعب الجمهور. مال للموضوع أية علاقة بإرهاب أوغيره”.

وأيده “موسى النجعي”: “ياشين الدرعمه .. مسرحية قديمة في القطيف، قبل الأحداث والفنان وضح في حسابه الظلم ظلمات كُفّوا عن اتهام الناس”.

وإثر الجدل الدائر، خرج الفنان خالد البريكي عبر صفحته الرسمية “تويتر” في مقطع فيديو، يوضح حقيقة موقفه، والتزم البريكي الهدوء، محاولًا احتواء الأزمة، ورد على الاتهامات، بقوله: “إنه لا يأخذ بالمذاهب، أو بكونه سنيًا أو شيعيًا، بل يعتبر نفسه خليجيًا”، داعيًا جمهوره إلى ضبط النفس في ظل التوتر السائد في المنطقة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الجميع يدًا واحدة.