سعود القحطاني: قطر تصد شعبها عن الحج بالأكاذيب والترهيب

طالب المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، قطر، بتسهيل إجراءات الحج لمواطنيها، معتبرًا أن الدوحة تحرم القطريين من الحج والعمرة “بالأكاذيب والترهيب”.

وقال القحطاني، في سلسلة تغريدات على “تويتر” “على السلطة القطرية تسهيل إجراءات الحجاج القطريين، ومعيار ذلك ألا يقل عدد القادمين للحج من أهلنا في قطر بأي حال عن متوسط السنوات الماضية”.

وأشار إلى أن “متوسط عدد الحجاج الذين يحملون الجنسية القطرية خلال السنوات الخمس الماضية في كل موسم حج، حوالي 1600 حاج”.

وأضاف أن “السلطة القطرية تصد شعبها الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب، والترهيب قبل الترغيب، فصبر جميل يا أهلنا في قطر”.

وشدد على أن “السعودية أعلنت مرارًا وتكرارًا أن أهلنا في قطر مرحب بهم للقدوم للحج من الدوحة مباشرة أو من أي مكان بالعالم” إلا عبر الخطوط القطرية.

واختتم تغريداته بالقول إن “بعض الإخوة يلومني على ما يراه شدة بالعبارة.. لكل مقام مقال، والحديث هذه الأيام يحتاج لهذه اللغة، ولو رجعتم لتغريداتي قبلها لما وجدتم ذلك”.