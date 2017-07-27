التحالف العربي: استهداف الحوثيين لمكة محاولة يائسة لإفساد الحج

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إن إطلاق الحوثيين صاروخًا باتجاه مكة المكرمة، هو “محاولة يائسة لإفساد موسم الحج”.

وأضاف التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة، أن “الاعتراض تم فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف، على بعد 69 كيلومترًا من مدينة مكة، دون وقوع أي أضرار”.

وتابع أن “استمرار تهريب الصواريخ إلى داخل الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف لدخول الشحنات الإغاثية.

وأشار إلى أن “تهريب الصواريخ يأتي في وقت يعجز المجتمع الدولي فيه عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات، التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر”.

وجدد “تأييده مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، لتشديد الرقابة على هذا الميناء”.

وتنص مبادرة ولد الشيخ، التي كشف عنها مطلع يونيو/ حزيران الماضي، على “انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، وتسليمه لطرف ثالث محايد لإدارته، مقابل وقف التحالف والحكومة عمليات استعادته”.

وفي حين رحبت الحكومة الشرعية بتلك القرارات، أعلن الحوثيون رفضهم لها.

وفي سياق متصل، أفادت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، في شريطها العاجل، بأن “الحركة الجوية في مطار الطائف الدولي تعمل بشكل طبيعي، عقب اعتراض الصاروخ الحوثي”.

وقال المطار، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر “ضيوفنا الأعزاء نفيدكم بأن الحركة الجوية في مطار الطائف الدولي، تعمل بشكل طبيعي ولله الحمد”.