الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا بالستيًا في سماء الطائف

قال نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية، إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت صاروخًا بالستيًا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية في سماء مدينة الطائف مساء اليوم الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صور انفجار في سماء مظلمة، وفي فيديو آخر ظهرت النيران تشتعل في مكان يبدو أنه لموقع سقوط الصاروخ.

وأكد سكان من المدينة الواقعة في الشطر الغربي للمملكة أن الصاروخ سقط في أرض خارج بلدة الحويه القريبة من مدينة “الطائف” دون أن يتسبب بأي خسائر مادية أو بشرية.

ولم تعلن قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن إسقاط صاروخ بالستي لحد الآن، لكن سبق أن تصدت الدفاعات الجوية السعودية لعدة صواريخ طويلة المدى قادمة من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية.

وقوّض التحالف العسكري الذي يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قدرات الحوثيين العسكرية وقلص مناطق سيطرتهم منذ أن بدأ قبل أكثر من عامين عملية عسكرية واسعة في المناطق التي سيطرت عليها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران والمتحالفة مع قوات موالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.