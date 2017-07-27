وفاة أستاذ الدراسات الإسلامية وعضو الإفتاء السابق بالسعودية عبدالله الجبرين

توفي، اليوم الخميس، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

وسيصلى على جثمان الشيخ يوم غد بعد صلاة الجمعة في جامع الراجحي شرق مدينة الرياض.

وعمل الشيخ الجبرين عضوًا في دار الإفتاء بالرياض لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى عمله في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية، وكانت له كذلك محاضرات ومناشط دعوية عدة ومؤلفات في الفقه والعقيدة.

وترحم كبار علماء المملكة وسعوديون على الشيخ الراحل، عبر هاشتاغ #وفاه_العلامه_عبدالله_الجبرين، على موقع التواصل “تويتر”، حيث قال الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الصديق الوفي الفقيه العلامة أ.د عبدالله الجبرين.. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه”.

بدوره، علق الدكتور عادل المطرودي أستاذ الفقة في جامعة الإمام محمد بن سعود، مترحما على العلماء “يا طلاب العلم ويا شباب الأمة الله الله في الجد والاجتهاد في طلب العلم فالعلماء يموتون واحدا تلو الآخر”.

وقال إمام جامع أم منصور التركي، عبدالعزيز المحيميد: “اللهم اغفر له وارحمه، وتجاوز عنا وعنه، وافسح له في قبره مد بصره، ونور له فيه”.