مقتل جندي سعودي في معارك مع الحوثيين على الحدود اليمنية

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها في معارك مع ميليشيات الحوثي، على حدودها الجنوبية مع اليمن، ليرتفع عدد قتلاها في الشريط الحدودي، منذ 10 مايو/أيار الماضي، إلى 40 جنديًا.

وذكرت الوكالة السعودية الرسمية “واس”، أن “رئيس رقباء حمود مبغور الناشري، استشهد أثناء تأديته لواجبه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي”، في إشارة للحدود الجنوبية مع اليمن، والتي تشهد معارك مع الحوثيين منذ أكثر من عامين.

وقالت الوكالة إن الأمير عبد الله بن بندر، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نقل تعازي القيادة السعودية لذوي الناشري، وذلك بعد تشييع جثمانه في محافظة القنفذه، التابعة لمنطقة مكة، جنوب غربي البلاد.

ولم تتطرق الوكالة إلى ظروف أو توقيت مقتل الناشري الذي بمقتله يرتفع عدد قتلى الجيش السعودي في الشريط الحدودي مع اليمن، منذ 10 مايو/أيار الماضي، إلى 40 جنديًا، في أكثر جبهات الحرب استنزافًا، نقلًا عن مصادر سعودية رسمية.

في المقابل، يواصل طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، شن عشرات الغارات على مناطق حدودية، مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ويشهد اليمن حربًا، منذ أكثر من عامين، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة “الحوثي” وصالح من جهة أخرى.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية ضد الحوثيين وحلفائهم، استجابة لطلب الحكومة الشرعية، في محاولة لمنع سيطرتهم على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.