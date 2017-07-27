التحالف العربي يعيّن متحدثًا رسميًا جديدًا خلفًا للواء أحمد عسيري

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، تعيين متحدث رسمي جديد باسمها، خلفًا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل .

وقالت القيادة في بيان: إنه جرى تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي متحدثًا رسميًا للتحالف، حيث باشر مهام عمله .

وأكّدت قيادة التحالف عزمها مواصلة سياسة التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن .

وسيتولى المتحدّث الرسمي العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحافية كلما دعت الحاجة، وسيتاح التواصل معه لكافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية .