عائلة الفنان السعودي حمدان شلبي تناشد ولي العهد وضع حد لمعاناتهم

يعيش الفنان السعودي، حمدان شلبي، حالة صحية سيئة في ظل ظروف معيشية قاسية، حيث يعاني من مرض عضال، إضافة إلى الفقر وعدم قدرة عائلته دفع تكاليف العلاج.

وما يزال حمدان شلبي، طريح الفراش منذ أكثر من عامين، حيث ناشدت عائلته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الإعلام، بنقله وعلاجه.

وروت عائلة الفنان السعودي معاناة “شلبي”، حيث قالت لصحيفة “سبق”: “بعد أن أمضى ما يزيد عن أربعة عقود من الزمان في خدمة الحركة الفنية والثقافية بالمملكة العربية السعودية ها هو يعيش الآن مرارة المرض والعوز”.

وأضافوا: “أصبحنا مهددين بالخروج إلى الشارع بعد أن تكالبت الديون علينا وعجزنا عن دفع الإيجار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونحن لا عائل لنا سوى الفنان حمدان شلبي الذي أصبحت حالته يرثى لها، فأصبح لا يتذكر سوى اسمه فقط وأصبح عاجزا عن المشي وكذلك يعاني من صعوبة بالغة في الكلام وحالته الصحية تزداد سوءا يوما بعد يوم”.

وتابعوا: “بعد أن تقطعت بنا السبل وعجزنا تماما عن إيجاد أي حل، فنحن نناشد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بالوقوف مع الممثل حمدان ونقله لمستشفى متقدم سواء داخل المملكة أو خارجها، وكذلك إيجاد شقة لنا تكفينا شر العوز والإيجار الذي أصبحنا لا نقوى على دفعه في ظل عجز رب أسرتنا”.

ويعد الفنان حمدان شلبي، أحد أبرز الشخصيات الفنية التي رسمت مسار الفن السعودي في الثمانينات، ويمتلك إرثا فنيا يتجاوز 40 عملا ما بين أعمال درامية ومسرحية وكوميدية، ويعد من جيل العمالقة، أمثال الفنان محمد حمزة ومحمد بخش.