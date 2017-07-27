حقيقة إصدار أول تصريح لإنشاء صالات السينما في جدة السعودية

أصدرت أمانة محافظة جدة السعودية، اليوم الخميس، بيانا رسميا أوضحت من خلاله ما تم تداوله بشأن إصدار تصاريح لصالات السينما.

وأشارت الأمانة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التصريح بصالات سينما، حيث قالت “نود التوضيح بأنه لم يتم إصدار أي تصاريح بهذا الشأن”.

وطالبت الأمانة بتحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تناول أي معلومات مغلوطة.

وأدت شائعة عن إصدار تصاريح لصالات سينما في جدة إلى إطلاق هاشتاغ #اول_صاله_سينما_بالسعوديه عبر موقع التواصل “تويتر”، حيث عاد الجدل مجددا بين المحسوبين على التيار المحافظ وبين معارضي التيار، وعلق “حسام العاقل”: “قرار موفق، بإذن الله ستصبح قاعدة ننشر منها الثقافة الإسلامية والعربية، لننظر للجانب المشرق من الموضوع ونترك الشتم”.

فيما قالت “منال”: “هذه السينما اللي شاغلـه العالم في أشياء أهم وقضايا اهم من الشيء التافهة اللي تطالبون فيه”.

بدوره، علق “رجل ناضج”: “غثيتونا بالسينما + قياده المرأه تصدقون دخلت السينما خارج المملكة وتندمت مدري وشفيها يعجبكم كنه فلم بس على شاشة”.

ورأت “راجية الغفران”: “ضد أن تقام على أرض الحرمين عشنا بدون هذا الخراب الذي لايضيف لنا كمجتمع شيء إلا انحدار في أخلاق وسلوك شبابنا”.