إلقاء القبض على الشبان الذين تحرشوا بفتاتين إحداهما “دون عباءة”

أعلنت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية إلقاءها القبض على الشبان الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يتحرشون بفتاتين في أحد أحياء العاصمة.

وتحفظت الشرطة على المتهمين، فيما قامت بإشعار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. وفق “أخبار 24”.

وسبق أن وثّق مجموعة من الشبان فيديو لهم وهم يتحرشون بفتاتين تسيران في أحد الشوارع، وظهرت إحداهما دون عباءة، فيما تجرأ أحدهم على لمسها.

كما رصد الفيديو ملاحقة الشبان للفتاتين بسيارتهم، والاقتراب من الفتاة الملثمة دون عباءة، حيث تلفظوا عليهما بألفاظ خادشة وتعمدوا مضايقتهما، قبل أن تدخل الفتاتان في شارع فرعي تجنبا لهم.