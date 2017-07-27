السجن 10 سنوات بحق مدان بمحاولة تفجير مقرات حكومية بالقطيف

أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية حكما بسجن مواطن 10 سنوات، بتهمة الشروع في القيام بعملية “إرهابية” باستخدامه طائرة لاسلكية معبأة بالمتفجرات، مستهدفا مواقف السيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف ومبنى المحافظة، بغرض تفجير المباني الحكومية هناك وقتل أكبر عدد من رجال الأمن.

وأدين المتهم بحكم ابتدائي، أمس الأربعاء، بالعمل على زعزعة الأمن ومشاركته في العديد من التجمعات المثيرة للشغب، وإعداده ونشره ورفعه وترديده لشعارات مناوئة للدولة ومثيرة للفتنة، ومساهمته في تنظيم تلك التجمعات والدعوة إليها والتحريض على المشاركة فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامه بتصوير إحداها لرفعها على الإنترنت، وتواصله مع عدد من أفراد التيار الإرهابي وبعض المطلوبين أمنياً لتنفيذ ما يطلبون منه، بحسب صحيفة “عكاظ”.

كما أدين المتهم بشروعه في القيام بعملية “إرهابية” لصالح التيار الإرهابي باستخدام طائرة لاسلكية بعد تعبئتها بالمتفجرات لاستهداف موقع مواقف السيارات بين مبنى مرور محافظة القطيف ومبنى المحافظة وتفجير المباني الحكومية هناك وقتل أكبر عدد ممكن من رجال، واشتراكه مع آخرين من مثيري الشغب في تعطيل الطرق العامة، وتستره على مكان تجمع المطلوبين أمنياً في القضايا الإرهابية في محافظة القطيف، ومقابلته لبعضهم وتستره على ما علمه من وقت ومكان لعمليات متاجرة بالأسلحة في جزيرة تاروت.

وأصدر القاضي قرارا بالسجن 10 سنوات على المتهم من تاريخ إيقافه، وإغلاق مواقعه الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدمها في جرائمه، ومنعه من الكتابة فيها لمدة 3 أعوام، ومصادرة الطائرة اللاسلكية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.