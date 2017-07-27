محكمة بريطانية ترفض منح سعودية حق النفقة من طليقها لسبب غريب

قوبلت دعوى مواطنة سعودية في بريطانيا للحصول على 7.5 مليون جنيه إسترليني (36.7 مليون ريال) كنفقة من طليقها الذي يعمل مصرفيا، بالرفض من قبل المحكمة.

وبينت المحكمة سبب رفضها، بزعم أن الزوجة سترث من والدها، الذي تبلغ ثروته 500 مليون جنيه (2.4 مليار ريال)، بعد وفاته 100 مليون جنيه إسترليني (489 مليون ريال).

لكن الزوجة استنكرت رفض المحكمة، وقالت بحسب “ديلي ميل”، إنه ليس من الإنصاف أن تظل معتمدة على مساعدات والدها الذي تحمل أتعاب القضية البالغة 1.2 مليون جنيه.

وسبق أن حصلت الزوجة في 2015 على تسوية طلاق بقيمة مليوني جنيه (9.8 مليون ريال) إضافة لحق البقاء في منزل الزوجية، وهو شقة فخمة في لندن، إلا أنها عادت وطالبت بـ5.5 مليون جنيه أخرى، لشراء منزل جديد بمساحة أكبر لها ولأولادها الثلاثة.

ويحمل الزوجان الجنسية البريطانية، وتزوجا عام 1999 وانفصلا في عام 2013 ولديهما 3 أطفال.