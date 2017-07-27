بينهم رجل أمن.. محكمة سعوديّة تصادق على أحكام إعدام 14 مدانًّا بـ “الإرهاب”

صادقت المحكمة العليا في السعودية، على أحكام الإعدام الصادرة بحق 14 مداناً بـ “الإرهاب”، بينهم رجل “خائن” ومطلوبون مدرجون على قائمة الـ 32 التي أعلنتها وزارة الداخلية، بحسب ما ذكرته صحيفة “عكاظ”، اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة: “أن محكمة استئناف أخرى صادقت أيضا على أحكام الإعدام الصادرة بحق 15 مدانا بالتخابر لصالح إيران”.

وللمحكمة العليا الكلمة الفصل في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، كما تستلزم أحكام الإعدام تصديق الملك سلمان.

وقالت الصحيفة إن “المدانين هم ضمن خلية إرهابية عرفت إعلاميا باسم خلية العوامية مكونة من 24 عنصرا أدين منهم 23 إرهابيا، وذلك بقتل 14 إرهابيا والسجن لتسعة آخرين مددا مختلفة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 15 سنة مع الغرامة المالية والمنع من السفر لمدد مختلفة، فيما تمت براءة واحد منهم”.

وأضافت: “من جرائم الإرهابيين المدانين بالقتل ارتكابهم أكثر من 40 جريمة سطو مسلح على محال تجارية ومنازل مواطنين في القطيف وسيهات والعوامية، ومن أخطر جرائم السرقة التي ارتكبها هؤلاء الإرهابيون الاعتداء على سيارة خاصة لنقل الأموال بإطلاق النار على سائق السيارة وإصابته في فخذه اليمنى وطعنه ثم الاستيلاء على كيس أموال به مليون ومائتا ألف ريال والهرب به وتقاسم المال بينهم”.