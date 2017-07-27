إعدام سعودي استدرج آخر وقتله بطريقة بشعة

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل حدا على سعودي في مكة المكرمة، بعد ارتكابه جريمة قتل بشعة.

وفي التفاصيل، أقدم الجاني على قتل مواطن آخر، بعد أن استدرجه إلى منزله وطعنه في بطنه بسكين وكتم أنفاسه وربط عنقه بسلك، ما أدى إلى وفاته ثم قام بحرق جثته داخل سيارته وسلب بطاقة الصراف للمجني عليه وسحب مبلغا من المال.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، موجهة اتهاما إليه بقتل المجني عليه، وتمت إحالته لاحقا إلى المحكمة الجزائية، التي أثبتت جريمته التي تعد من قتل الغيلة، وأصدرت أمرا بإعدامه، وفق موقع “أخبار 24”.