محمد بن زايد: جهود الملك سلمان في فتح الأقصى تؤكد المسؤولية التاريخية للسعودية

أشاد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد بالجهود التي بذلها الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي تكللت بالنجاح وأدت الى إنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول إلى المسجد الأقصى.

وقال ولي عهد أبوظبي إن “هذه الجهود تؤكد المسؤولية التاريخية والدور المركزي للمملكة العربية السعودية وعملها الدؤوب في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها الدائم والمستمر على الحفاظ على مكانة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

وشدد محمد بن زايد على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة العودة مجددًا للتبني التام والكامل لمبادرة السلام العربية.