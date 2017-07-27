السعودية.. عمليات “إزالة” لمنازل تحصن بها متطرفون ببلدة العوامية

قالت مصادر سعودية مطلعة، اليوم الخميس، إن عملیات الإزالة الجارية في حي المسورة ببلدة العوامیة في القطیف، دخلت في مراحلھا الأخیرة، مضیفة أن الجهات الأمنیة فرضت طوقًا كاملًا على الحي وقامت بعملیات مباغتة، أسفرت عن مقتل خمسة “إرهابيين”.

وأوضحت المصادر أنه تمت إزالة ما تبقى من منازل الحي في الناحیتین الغربیة والجنوبیة بعد تھیئة الطرق لدخول معدات الإزالة ومعدات الجھات الأمنیة، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية.

وأشارت إلى أن الشھرين الماضیین أعطیا تصورًا كاملًا لطبیعة الوضع الأمني في الحي وتحركات العناصر “الإرهابية” وأماكن تواجدھم، والطرق التي يخرجون ويدخلون عن طريقھا من وإلى الحي.

وأضافت أن عملیات الإزالة دخلت في مرحلة الحسم بعد الانتهاء من تھیئة الطرق، وستبدأ الآن إزالة ما تبقى من منازل بالناحیتین الجنوبیة والغربیة التي تكثر بھا أوكار ومخابئ “الإرھابیین”، مبینة أنه جرى تحديد المنازل التي يسكنون بھا وتم فصل الحي بحواجز إسمنتیة عن باقي الأحیاء لمحاصرتھم ومنع خروجھم.