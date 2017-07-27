الديوان الملكي السعودي: جهود الملك سلمان لإعادة فتح “الأقصى” تكللت بالنجاح

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان أصدره اليوم الخميس، أن عاهل المملكة الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالات بالعديد من زعماء العالم والقيادة الأمريكية؛ في مسعى لعدم إغلاق المسجد الأقصى، وإلغاء القيود المفروضة على المصلين، وقد تكللت الجهود بالنجاح اليوم.

وأكد البيان أن “المملكة تؤكد على حق المسلمين في المسجد الأقصى في أداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، وخادم الحرمين يؤكد وجوب إعادة الهدوء في الحرم المقدسي وما حوله، واحترام قدسية المكان”.

وجاء في البيان “إشارة إلى الأحداث التي حصلت في المسجد الأقصى الشريف خلال الفترة الماضية، فقد أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم، كما أجرت حكومة المملكة اتصالات بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين، وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالنجاح اليوم، وبالشكل الذي يُسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلّين، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم”.

وختم البيان بالتأكيد على أن “المملكة تتمسك بحق المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، وأداء عباداتهم فيه بكل يسر واطمئنان، وأهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لمضامين مبادرة السلام العربية، ورؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.