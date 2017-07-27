صحيفة أمريكية: حل معضلة إيران بيد الأمير محمد بن سلمان

أكدت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإمكانه تحجيم إيران من خلال مخاطبة الشعب وتمييزه عن نظام الملالي في طهران.

واعتبرت صحيفة “واشنطن تايمز” في مقال للكاتب روب سبحاني أن إيران تشكل أكبر خطر على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في حين يمثل الشعب الإيراني أكبر خطر على النظام في طهران والأمل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي في ذلك النظام.

وقالت “إذا قام محمد بن سلمان بانتهاج سياسة صحيحة في تعامله مع إيران فان اسمه لن يخلد في التاريخ كقائد عالج المشكلة الإيرانية فحسب بل إنه سيمهد الطريق لإقامة نظام اقتصادي ديناميكي في منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.

وأعربت الصحيفة عن قناعتها بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدعم محمد بن سلمان بشكل كامل في مثل هذا التوجه نظرا للعلاقة الوثيقة التي يرتبطان بها.

كما أعربت عن اعتقادها بأن سياسة الرياض الحالية تجاه إيران لم تؤد إلى النتائج المرجوة وخاصة في مواجاهتها العسكرية مع حلفاء إيران في اليمن، مشيرة إلى أنه ينبغي على الأمير محمد أن يأخذ في الاعتبار سياسات جديدة.

واقترحت الصحيفة قيام ولي العهد السعودي ببضع خطوات إيجابية تجاه الشعب الإيراني لاستمالته أولاها إلقاء خطاب موجه للإيرانيين يؤكد فيه أهمية إيران وحضارتها وتراثها وعلى ضرورة إقامة علاقات صداقة مع الشعب الإيراني “الحليف الطبيعي” وأيضا على ضرورة التمييز بين الشعب الإيراني “الصديق” والنظام في طهران.

واقترحت أيضا إنشاء صندوق لمساعدة كبار السن الإيرانيين في الذهاب للحج وصندوق آخر لدعم الشعب الإيراني في مجال تكنولوجيا تحلية المياه ومشاريع الطاقة الشمسية.

وتابعت “يشمل الاقتراح الثالث قيام الأمير محمد بإصدار أمر بتنفيذ دراسة لإعادة الإعمار في إيران وتقديمها للشعب الإيراني لما يمكن أن تكون عليه إيران في حال زوال النظام.. ويمكن لتلك الدراسة أن تفتح الباب لاستثمارت خليجية في إيران مستقبلا”.

وختمت الصحيفة المقال بالقول “نحن متأكدون أن الأمير محمد يتفق معنا بأن إيران كدولة حرة ومزدهرة تعيش بسلام مع السعودية والدول الأخرى ستكون أجمل بكثير”.