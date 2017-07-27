ما حقيقة خصم بدل الإرهاب من رواتب الجنود بالسعودية؟

استغلت حسابات مجهولة على موقع “تويتر”، تحويل رواتب الموظفين السعوديين المدنيين والعسكريين إلى حساباتهم في البنوك، اليوم الخميس، للترويج لشائعة إقدام المملكة على خصم إحدى البدلات المالية التي يتقاضاها الجنود.

وشهد موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، في الساعات الأولى لليوم الخميس، تفاعلاً لافتاً مع الوسم (#خصم_بدل_الإرهاب_علي_العسكري) الذي أطلقه مغردون مجهولون بالتزامن مع بدء موظفي المملكة المدنيين والعسكريين باستلام رواتبهم.

ولم توقف المملكة نهائيًا بدل الإرهاب على الجنود كما تروج الشائعة، لا بل أعادت صرف بدلات أخرى ومزايا مالية لموظفيها المدنيين والعسكريين كانت قد أوقفت صرفها في سبتمبر/ أيلول الماضي، ضمن خطوات تقشفية ما لبثت أن تراجعت عن غالبيتها.

ورغم التفاعل اللافت مع الوسم وتصدره لقائمة “الترند” في موقع “تويتر” بالمملكة، إلا أن غالبية المشاركين فيه يكتبون من حسابات وهمية ويضعون صورًا رمزية ويتخذون ألقابًا لهم بدل أسمائهم الحقيقية.

بينما توجهت حسابات المغردين السعوديين الذين كتبوا بأسمائهم الصريحة في الوسم ذاته، بتكذيب الشائعة، وتأكيد أن حسابات مجهولة تقف خلف نشرها في الموقع.

كما شارك جنود سعوديون أيضاً في التغريد ضمن الوسم لتأكيد أنهم تلقوا رسائل نصية بدخول رواتبهم إلى حساباتهم البنكية دون أن يتم خصم أي من البدلات كما يتم الترويج في الشائعة.

وكتب المشرفون على حساب “السعودية الآن” الإخباري على موقع “تويتر” تغريدة نفوا فيها شائعة خصم بدل الإرهاب عن منتسبي وزارة الدفاع السعودية.

ومن غير المعروف بالضبط من يقف خلف شائعة إيقاف صرف بدل الإرهاب للعسكريين السعوديين، لكن وزارة الداخلية السعودية تقول على الدوام إن آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من خارج السعودية بشكل منظم يستهدف الإساءة للمملكة ونشر الشائعات فيها.