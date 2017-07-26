مقتل جندي سعودي في معارك على الشريط الحدودي مع اليمن

أعلنت السعودية ، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنودها في معارك مع عناصر من ميليشيات الحوثي عند حدودها الجنوبية مع اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن “الجندي الذي لقي حتفه يتبع القوات البرية، وأنه قُتل عند الحد الجنوبي في منطقة جازان ، التي تشهد معارك مع الحوثيين منذ أكثر من عامين”.

وأشارت الوكالة، إلى أن “الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، نقل تعازي القيادة السعودية، إلى والد وأسرة الجندي القتيل، وأشاد بدوره”.

وبهذا الإعلان يرتفع عدد قتلى الجيش السعودي عند الشريط الحدودي مع اليمن، لـ 39 جنديًا منذ 10 مايو/أيار الماضي، وفق إحصائيات سعودية رسمية.

ويشهد الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة، تصعيدًا كبيرًا منذ أسابيع، حيث كثف الحوثيون من هجماتهم الصاروخية على الأراضي السعودية.

وفي المقابل، يواصل طيران التحالف العربي شن عشرات الغارات عند المناطق الحدودية مستهدفةً مواقع الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.