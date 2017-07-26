الأمن السعودي ينفذ مداهمات للقبض على مطلوبين بالعوامية

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، مداهمات أمنية جديدة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية للقبض على مطلوبين أمنيًا يعتقد أنهم متخفون في أحياء البلدة القديمة.

وقال ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سيارات أمنية نفذت مداهماتها في أحياء بالبلدة القديمة، وإن إطلاق نار رافق المداهمات دون أن يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أو قتلى.

وكتب المدون السعودي البارز، نايف مدخلي، المعروف بلقبه الشهير “نايفكو” “القوات السعودية تطهر #العوامية من الخلايا “الإرهابية”، لينعم أبناء القطيف بل أبناء كل المملكة بالأمان”.

وقال الباحث السعودي في الشؤون الأمنية ومكافحة “الإرهاب”، الدكتور محمد الهدلاء “قوات الأمن الفذة وجنود الوطن البواسل في #العوامية من أجل الضرب بيد من حديد على هامة الشر، ومواجهة القتلة والقبض عليهم ووأد الفتنة في جحورها”.

وأضاف الهدلاء في تغريدة أخرى عبر حسابه في موقع “تويتر” “ما يحدث من حالات تعدٍّ على المواطنين الأبرياء ورجال الأمن في بلدة #العوامية إرهاب تتعامل معه وزارة الداخلية الآن وفق أسلوبها المعتاد”.

ولا تصدر وزارة الداخلية السعودية أي بيانات بمداهماتها الأمنية لحين انتهائها بشكل كامل، فيما لم يتمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة كل المعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول المداهمات التي ما زالت جارية في البلدة.

وتستهدف المداهمات المتكررة التي تنفذها الأجهزة الأمنية السعودية في المنطقة الشرقية القبض على مطلوبين أمنياً يقفون خلف هجمات مسلحة على مقار حكومية وأمنية والاعتداء على رجال أمن لقي خمسة منهم على الأقل حتفهم في الشهرين الأخيرين فقط بهجمات مجهولة.

وفي مارس/آذار الماضي، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إنه لا يستبعد أن يكون عدد من المطلوبين أمنيًا، لا يزالون يختبئون داخل الحي، لافتًا إلى أن تركيبة الحي تتيح لتلك العناصر إطلاق النار من جهة، والانتقال إلى جهات أخرى في لمح البصر.