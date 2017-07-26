متى ستعلن السعودية أسعار تذاكر “قطار الحرمين”؟

قال رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام في السعودية، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إن أسعار تذاكر قطار الحرمين سيُعلن عنها فور الانتهاء من دراستها، مشيرًا إلى أن أسعارها ستكون معقولة وجاذبة للركاب وستعكس التكاليف التشغيلية.

وأوضح الرميح خلال تصريحات لوسائل إعلام سعودية على هامش الرحلة التجريبية للقطار التي أجريت أمس بين جدة والمدينة المنورة، أن هناك رحلة تجريبية أخرى للقطار بين مكة والمدينة المنورة ستُجرى في أكتوبر المقبل، ومن ثم يبدأ تشغيل القطار بنهاية العام الميلادي الحالي.

وكشف المسؤول السعودي، أن الجسر الذي يربط بين جدة والرياض تُجرى دراسته لمنحه للقطاع الخاص لتنفيذه.

وفيما يتعلق بشبكة الخطوط الخليجية، قال الرميح إن السعودية نفذت جزءًا من المشروع بربط رأس الخير بالجبيل والدمام، منوهًا إلى أنه يتم الآن تنفيذ أكثر من 200 كيلومتر من إجمالي 640 كيلومتراً داخل المملكة، ويبقى بعد ذلك الربط مع الكويت والإمارات.