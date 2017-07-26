“أرامكو” تستكمل المرحلة الأولى من توسعة شبكة الغاز الرئيسة نهاية العام

أعلنت شركة النفط السعودية ” أرامكو”، أنها ستستكمل المرحلة الأولى من توسعة خط أنابيب الغاز الرئيس في المملكة، بموعد أقصاه نهاية هذا العام، في إطار جهود رامية لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الغاز.

وقالت “أرامكو” في المجلة الأسبوعية “أرابيان صن” التي تمتلكها إن “المرحلة الأولى ستكتمل بنهاية 2017، لتزيد طاقة شبكة الغاز الرئيسة إلى 9.6 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا، وسترفع المرحلة الثانية تلك الطاقة الاستيعابية إلى 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية في 2019”.

وتخطط “أرامكو” لزيادة إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا، خلال السنوات العشر المقبلة.

وجرى بناء شبكة الغاز الرئيسة في منتصف سبعينيات القرن الماضي، لتجميع الغاز المصاحب من آبار النفط ومعالجته للصناعة المحلية.

وتعكف السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، على تنفيذ مشاريع مرتبطة بالغاز لتلبية الطلب وتوفير الخام للتصدير والتكرير.

وسيساعد مشروع توسعة خط الغاز في توصيل الغاز إلى المنطقة الغربية، بما في ذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومحطة رابغ-2 المستقلة للكهرباء.

وكان من المقرر استكمال المرحلة الأولى من خط الأنابيب، التي ستقوم الشركة المتعاقدة خلالها بتركيب محطات ضغط لتقوية ضخ الغاز، بحلول نهاية 2016، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية في موعد أقصاه 2018 وفقًا لما ذكرته تقارير سابقة.

وتشمل الخطط تعزيز الإنتاج في محطتي الحوية وحرض.

ومن المنتظر أن تزيد تلك المشاريع التي تقدر تكلفتها بأربعة مليارات دولار، طاقة المعالجة في الحوية بواقع 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا، في حين تعالج محطة الحوية للغاز حاليًا 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز.