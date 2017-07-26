وزارة العمل السعودية توقف تعديل مهنة العامل الوافد إلى مهندس

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأربعاء، الإجراءات الخاصة التي يتم بموجبها تعديل مهنة العامل الوافد الأجنبي إلى مهندس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي الغفيص، وجه بإيقاف تعديل مهنة العامل الوافد إلى مهندس بعد لقاء مع مهندسين سعوديين للاستماع إلى مقترحاتهم حول توفير فرص عمل للمهندسين السعوديين في سوق العمل التي يهيمن عليها الوافدون الأجانب.

وأوضح أبا الخيل في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” “#المهندسون_يقابلون_وزير_العمل، وعرضوا مقترحاتهم، وأولى الخطوات العملية التي وجه الوزير بتنفيذها، إيقاف تعديل مهنة العامل الوافد إلى مهندس”.

وقبل صدور القرار، كان بإمكان أي عامل وافد تغيير المهنة التي دخل على أساسها إلى المملكة، إلى مهندس بعد تقديم مجموعة أوراق ثبوتية في مقدمتها شهادته الجامعية بالهندسة، ليتم بعدها تغيير مهنته إلى مهندس بإجراءات مبسطة تتضمن موافقة وزارتي الداخلية والعمل.

وتقول إحصاءات محلية إن 8% فقط من السعوديين يعملون في المجال الهندسي و92% من الوافدين، وأن 1500 مهندس سعودي عاطلون عن العمل، فيما يقول مهندسون سعوديون خلال حملاتهم المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي إن أعدادهم تصل إلى ثلاثة آلاف موظف عاطل عن العمل مطالبين بإيجاد حل سريع لمطالبهم.