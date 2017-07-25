الشرطة السعودية تسلّم جثمان فهد الخضير لذويه

سلّمت الشرطة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مركز الخبراء بالمنطقة الشيخ فهد الخضير، إلى ذويه بعد يومين من مقتله بجريمة غامضة وقعت في منزله فجر يوم الأحد الماضي.

وقالت تقارير محلية إن تسليم الجثة جاء بعد انتهاء التحقيقات الأولية في مقتل الخضير، وسيُصلى على الجثمان بعد صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، في جامع العجلان بمركز الخبراء في منطقة القصيم.

وما زالت الشرطة تتكتم على نتائج تحقيقاتها في الجريمة الغامضة التي تحظى باهتمام واسع في المملكة بسبب تداول أنباء عن كون مقتل الخضير يرتبط بعمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ينقسم السعوديون في مواقفهم بشأنها.

ولقي الخضير مصرعه فجر الأحد، عندما شبّ حريق بملحق منزله الذي كان نائماً فيه، قبل أن يكتشف المسعفون الذي استقبلوه في المستشفى من فرق الدفاع المدني أنه تعرض لإطلاق نار في صدره، لتأخذ الحادثة طابعاً جنائياً.