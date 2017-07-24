السعودية تستقبل أولى طلائع الحجاج‎

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، استقبالها أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن “المديرية العامة للجوازات بدأت بمباشرة مهامها المناطة بها في موسم الحج لهذا العام 1438هـ وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام”.

وأضافت أن “جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة (غرب) في صالات الحج وكذلك جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في صالات الحج بمدينة جدة، استقبلتا، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة بكل حفاوة وترحيب”.

ولم تحدد الوكالة الوجهة التي قدم منها الحجاج أو عددهم.

وقال مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى إن “المديرية العامة للجوازات أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال وتقديم أفضل الخدمات وكافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام”.

وأوضح أن “المديرية أتمت إعداد كوادرها البشرية المؤهلة لأعمال الحج، وتم دعمهم بالأجهزة الحديثة لمكافحة التزوير وأجهزة الحاسب الآلي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة”.