شاهد أحدث صورة للأمير محمد بن نايف

نشر إعلامي سعودي مساء الاثنين على حسابه بموقع “تويتر” صورة جديدة ملتقطة للأمير السعودي محمد بن نايف، في ثاني ظهور له بعد إعفائه من منصب ولي العهد ووزير الداخلية في المملكة.

وعلق الإعلامي عناد العتيبي وهو مدير أخبار صحيفة “عين اليوم” السعودية على صورة الأمير قائلا “صورة حديثة للأمير محمد بن نايف”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وليست الصورة الجديدة أول ظهور للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه؛ فقد نشر المصوِّر السعودي عويد العويد بعد أيام من الإعفاء عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أحدث صورة لوليّ العهد السعودي السابق برفقة حفيدته.

وعاد تداول اسم الأمير محمد بن نايف في وسائل الإعلام مجددا بعد إطلاق حملة للدفاع عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر اتهامات أثارتها تقارير صحفية غربية عن تعاطيه للعقاقير المخدرة، على حد زعمها.

ورفض عدد من رواد موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، الإساءة لمحمد بن نايف، وتداولوا صورا مختلفة له في مناسبات رسمية عدة وسط إشادة بفترة عمله التي نال فيها تكريمات تعدت المملكة وشملت حتى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحظى الأمير محمد بن نايف بقبول واحترام رسميْين وشعبيْين واسعين في المملكة عبّرت عنهما وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء 21 يونيو/حزيران، أمرًا ملكيًا بإعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد خلفًا له.