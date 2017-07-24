سعودي يطلق زوجته برسالة يتحدى فيها والدها: “إن تراجع أنا راجع”

كشف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية في منطقة مكة المكرمة السعودية، زهير مرحومي، عن ارتفاع نسبة الطلاق بين العقد والدخلة في الفترة الأخيرة، وهو ما أثبتته دراسات أجرتها الجمعية، ما يزيد من أهمية برامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج. وأوضح أن جمعية المودة قامت بإجراء دراسة حول أثر تأهيل المقبلين على الزواج على أشخاص تلقوا الدورة قبل 3 أعوام، وأفاد 95% منهم بأنهم يعيشون حياة أسرية مستقرة.

وأضاف: “وفقًا لإحصائية الجمعية للنصف الأول من العام الحالي، بلغ عدد حالات الإرشاد الأسري 17109 حالات، تم إنجاز 70% منها بصلح إيجابي، و84% من هذه الحالات واردة من النساء، فيما بلغت نسبة الرجال 16%”.

وفي واقعة طريفة، شهدتها المملكة، أقدم زوج على تطليق زوجته بعد 3 أيام فقط من زواجهما، حين أرسل لها رسالة عبر جوالها، يطلقها فيها، بينما كانت متواجدة في أحد المجمعات التجارية، لإكمال إجراءات الزواج.

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