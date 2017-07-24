السعودية تبدأ خطة لمحاربة التدخين وحظره

كشفت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن خطة وطنية لمكافحة التدخين، منعت فيها هذه الآفة في 8 أماكن تشكل عصب الحياة في البلاد، إضافة إلى حظرها بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ومنعهم من دخول أماكن المدخنين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “الحياة” السعودية، فإن من بين المناطق التي تم حظر التدخين فيها بشكل قاطع، الساحات المحيطة بالمساجد، والمنشآت الحكومية كافة، بما فيها الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، إضافة إلى الأماكن المخصصة للعمل سواء في الشركات أم المؤسسات والبنوك وما في حكمها.

كما حظرت الخطة، زرع نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها، إضافة إلى منعها وحظرها تصنيع التبغ محليًا أو أي نوع من أنواع التبغ أو أوراقه أو ثماره أو جذوره أو أي منتج يدخل التبغ في تصنيعه، وكذلك منعت إعادة التصنيع.

كما منعت ممارسته في جميع وسائل النقل في السعودية سواء أكانت برية أم جوية أم بحرية، إضافة إلى المستودعات والمصاعد ودورات المياه، وجميع مواقع إنتاج النفط ومشتقاته وأماكن بيعه ونقله وتوزيعه ومحطات توزيع الغاز والوقود على حد سواء.

وحظرت السعودية أيضًا التدخين في كبائن الصرف الآلي المغلقة، إضافة إلى أماكن تصنيع الطعام سواء في المطاعم أم المقاهي أم الأكشاك أم عربات الأطعمة المتنقلة، ومصانع الأطعمة والمطابخ وما في حكمها.

وتضمنت اللائحة التنفيذية لخطة مكافحة التدخين، التي صدرت أخيرًا، على شروط لا بد من توافرها للأماكن المخصصة للتدخين، بحيث يتم إنشاؤها على بعد 8 أمتار من أماكن وجود الناس على أن يكون المكان المخصص للتدخين معزولًا ولا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار، واشترطت أن تكون أبوابه ذاتية الإغلاق، وحددت 1.40 سنتمتر لكل شخص داخل الأماكن المحددة للتدخين بحيث لا يتجاوز العدد هذه المساحة المسموح بها.

وأكدت اللائحة منع من هم تحت 18 عامًا من دخول الأماكن المخصصة للمدخنين، كما طالبت بأن تكون خالية من أنواع الترفية أو التسلية، كما طالبت أن تكون أسقف غرف المدخنين من ألواح الألمونيوم سهلة التنظيف، وكذلك خلوها من أي مواد قابلة للاشتعال، وأن تكون الأرضيات سهلة التنظيف، مشيرة إلى أهمية فصل نظام التهوية والتكيف للغرفة المخصصة للتدخين عن الأنظمة المخصصة للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للتدخين.

وحظرت اللائحة بيع الدخان ومشتقاته بواسطة آلات البيع الذاتية، إضافة إلى منع بيعه في وسائل النقل العامة، وعدم بيعه لمن هم أقل من 18 عاماً، وللبائع الحق في طلب دليل إثبات عمر المشتري، كما حظرت عدم تقديمه كعينات مجانية أو خفض سعره، مع وضع تحذير صحي بأضراره في أماكن بيعه وعلى عبواته، كما منعت اللائحة بيع الدخان بالحبة واشترطت بيعه بعبوة مغلقة لا يقل عدد السجائر فيها عن 10 سجائر.

كما منعت اللائحة استيراد وبيع وعرض أي منتج للأطفال سواء من الألعاب أم الحلوى على هيئة سجائر أو أي وسيلة لتعاطي التبغ.