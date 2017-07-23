بالصور.. الملك سلمان يقلّد رئيس الحرس الملكي الجديد رتبته

قلّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد، في قصر السلام بجدة، رئيسَ الحرس الملكي الجديد الفريق أول سهيل بن صقر المطيري رتبته الجديدة.

وظهر المطيري، في عدة صور نُشرت على وسائل إعلام محلية، وهو يتلقّى رتبته الجديدة التي قلّده إياها الملك سلمان، ليطبع المطيري قبلة امتنان على كتف الملك، الذي هنأه على رتبته الجديدة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، فيما جدد المطيري شكره للملك على هذه الثقة الملكية.

وكان العاهل السعودي، قد أصدر الخميس الماضي، أمرًا ملكيًا، يقضي بإعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي السابق من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه بديلاً له.