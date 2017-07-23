الشاعر خلف المشعان: الأمير محمد بن سلمان لم يمنحني الجنسية (فيديو)

أزاح الشاعر خلف المشعان العنزي، الستار عن فحوى ما دار بينه وبين وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنه لم يمنحه الجنسية السعودية، وإنما ساعده في استرجاعها.

وقال “المشعان” في كلمة ألقاها في إحدى المناسبات، إن وليَّ العهد السعودي، “لم يمنحه الجنسية فقط، حيث استعادها له وأعطاها لأبنائه، وإنما منحه ما هو أكبر من ذلك، مجددًا الشكر له”.

وتابع: “مهما قلت في الأمير محمد بن سلمان فإنني أبقى مقصرًا في حقه”.

وكان وليُّ العهد السعودي، قد وجّه بإنهاء موضوع جنسية الشاعر خلف المشعان، وقرّر الإفراج عنه مع أول أيام عيد الفطر الماضي كلفتة إنسانية.

وسبق أن تم اعتقال “المشعان” وهو من “بدون” المملكة، بسبب قصيدة قصيرة له انتقد فيها إجراءات مؤسسة الأحوال المدنية، التي كان يقدم فيها أوراقه الثبوتية على أمل الحصول على الجنسية السعودية.

وخلف المشعان العنزي، هو شاعر معروف على مستوى دول الخليج وخارجها، كما أن موسوعة الشعر العربي (أدب) تنشر قصائده إلى جانب كبار الشعراء العرب من مختلف الأجيال.

يذكر أن “المشعان” من مواليد حفر الباطن العام 1976، ويعيش في مدينة الرياض حالياً، وإضافة لقصائده المشهورة، فإنه أحد المشاركين في النسخة الثانية من برنامج “شاعر المليون”.