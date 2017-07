“ناسا” تطلق اسم طالبة سعودية على أحد كويكباتها

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اسم الموهوبة السعودية فاطمة عبدالمنعم الشيخ، على أحد كويكباتها، ليصبح تسميه الكويكب “Alshaikh 33535″؛ وذلك تقديراً لجهودها وتميزها في بحثها الذي فازت به في مجال علوم النبات، وحصدت من خلاله المركز الثاني في معرض “إنتل آيسف” الدولي للعلوم والهندسة “INTEL ISEF” لعام 2016.

وحصلت الطالبة على المركز الثاني في مشاركتها خلال عام 2016؛ بعد ترشحها على مستوى السعودية نتيجة فوزها في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع”، الذي تقيمه سنوياً “مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع” بالشراكة مع وزارة التعليم.

وتم تتويج فاطمة الشيخ بالمركز الثاني عن بحث في مجال علوم النبات بعنوان: “تحديد فاعلية نظير الستريغولاكتون المبتكر – كارل٢- على الإنبات البذري للحشائش الطفيلية Determining the Effect of the Novel CarL2 Strigolactone Analog on the Seed Germination of Parasitic Weeds”.

يأتي هذا الإنجاز في ضوء ما تنتهجه “موهبة”، من التزام برسالتها القاضية بدعم الموهوبين وتوفير الرعاية المتميزة لهم، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة.

وتقول “موهبة” إنها وفرت للطالبة فاطمة الشيخ الرعاية المتخصصة، ضمن مبادرات متتابعة منها منحة دراسية من موهبة منذ العام 2010 وحتى العام 2016، والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي من 2011 – 2016، والمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي المحلي 2010، 2013، 2014، والمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي الدولي 2014 وبرنامج SRSI 2015، والمشاركة في برنامج موهبة للتميز عام 2015 والحصول على قبول في أكثر من 8 جامعات عالمية عريقة.