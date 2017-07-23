وزير التجارة: إنشاء جهاز أمن الدولة سيخلق فرص عمل للسعوديين

كشف وزير التجارة والاستثمارالسعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن الفوائد الخدمية والاقتصادية لإنشاء جهاز أمن الدولة بالسعودية. موضحًا أن الجهاز سيعزز الاستثمار ويسهل الإجراءات ويخلق فرص عمل للمواطنين.

وأوضح وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن القرار “سيعزز جهود الدولة في معرفة الطرق المشبوهة لاستخدام الأموال في الدورة الاقتصادية من تأسيس منشأة إلى خروجها من السوق، ووسائل استخدامها في اقتصاد الظل (التستر)، والأنشطة التي يتم من خلالها غسل الأموال. وهذا في مكافحته معرفة لحجم الاقتصاد الإيجابي، ووضع الأنظمة المعالجة له مع فرض العقوبات الرادعة لحدوث الخلل المالي”.

وقال: “القرار سيؤدي إلى مرونة العمل وتطويره بسرعة وتركيزه وتعزيز الواردات للموانئ السعودية سواءً البحرية أو الجوية، إضافة إلى زيادة إسهام الموانئ والجمارك السعودية في الاقتصاد الوطني حيث تنصرف إلى الجانب الاقتصادي بشكل كامل ما يحسن خدماتها ويسرع إجراءات الفسح الجمركي ويزيد الاعتماد على التفتيش الإشعاعي للوصول للنسب المقبولة عالميًا ما يعوض الفرص الفائتة للموانئ وبالتالي دعم الاقتصاد وزيادة إيراداتها، وأن الأمر سيمكن هذه الجهات من تطوير وتسهيل الإجراءات وجعلها أكثر مرونة، والتركيز على الدور الخدمي الإجرائي لتطوير الاقتصاد”.

وعن الفوائد الخدمية، قال الوزير السعودي إن “القرار سيسهم في تركيز وزارة الداخلية على مهامها الأساسية كوزارة خدمية، ويوحد الجهود الأمنية ويسهم في جمع المعلومات بدقة متناهية، كما يُمكن وزارة الداخلية من التركيز على تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، ويرفع جودة الخدمات في جميع القطاعات التابعة لها، ويسهم في تطوير الخدمات المرورية وتخفيض نسبة الحوادث ويمكن من توجيه التركيز عليها في الدراسات وإعادة هندسة الطرق ورفع كفاءة الأنظمة المرورية، وبالتالي سيكون له أثر اقتصادي وصحي في ذات الوقت ما يخفض الإنفاق ويمكن من الاستفادة المثلى من البنية التحتية وتقليل الصرف على صيانتها”.

وفي مجال مكافحة المخدرات أوضح القصبي بأن القرار سيسهم في زيادة التركيز على مكافحة المخدرات والخدمات المرتبطة بها (سلوك، وعي، صحة) ويمكن من إعادة توجيه الصرف لمجالات وأنشطة اقتصادية إيجابية.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس الفائت، مجموعة من الأوامر الملكية، كان أبرزها إنشاء جهاز باسم “رئاسة أمن الدولة” يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء. وبحسب الأوامر الملكية يكون كل من وزير الداخلية ورئيس أمن الدولة عضوين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وشملت الأوامر الملكية أيضًا ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.

ونص أمر ملكي آخر على ضم الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة، على أن ينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية.

وتضمنت الأوامر الملكية كذلك تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسًا لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديرًا عامًا للمباحث العامة.