الأمير سعود بن عبدالعزيز قد يصبح ثاني فرد من الأسرة الحاكمة يُجلد بحكم قضائي

سيجذب تنفيذ عقوبة الجلد المرتقبة للأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الأنظار، إذ تعد العائلة الحاكمة للسعودية وقصصها الخاصة وحياة أفرادها الشخصية محل اهتمام داخلي وخارجي، منذ تأسيس المملكة قبل نحو 80 عامًا، بسبب المكانة السياسية والاقتصادية والدينية العالمية لأكبر بلد خليجي.

ومن المرجح أن يُحكم على الأمير الشاب سعود، بالجلد بالسوط تعزيرًا، إضافة للسجن فور انتهاء التحقيقات والإجراءات القضائية معه بتهم الاعتداء على مواطنين ومقيمين بينهم نساء، إذ يتابع العاهل السعودي الملك سلمان بشكل شخصي تلك الحوادث.

ونفذت السُّلطات السعودية عقوبة الجلد العام الماضي بحق أحد أمراء الأسرة الحاكمة، عقب صدور حكم قضائي يتضمن سجنه في قضية جنائية، وذلك في أحد سجون جدة غرب المملكة.

ولم يُكشف حينها عن اسم الأمير.

وتفرض قوانين المملكة عقوبات مشددة تشمل السجن والجلد والغرامة على جرائم الاعتداء على الآخرين بالضرب وإهانتهم بالشتم “القذف” وحمل السلاح والتهديد به في مكان عام، وهي تهم تواجه الأمير الشاب، الذي ظهر في مقاطع فيديو وصور وثّقت الجرائم التي تسببت بتوقيفه.

ومن المستبعد أن ينجو الأمير سعود من أية تهمة يدان بها عن طريق تنازل الضحايا عن حقوقهم مقابل إغراءات مالية على سبيل المثال، إذ إن أمر توقيف الأمير صدر عن الملك سلمان شخصيًا وبلهجة مشددة تضمنت منع الإفراج عنه حتى بعد صدور حكم قضائي، لحين إطلاع الملك عليه.

وعند صدور الحكم النهائي، متضمنًا الجلد كما هو متوقع وتطبيقه، فإن الأمير الذي ينتمي لفرع الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي حكم المملكة كأول ابن بعد وفاة أبيه المؤسس في النصف الأول من القرن الماضي، سيكون ثاني عضو في الأسرة الحاكمة يُجلد، لكن دون أن يتضح ما إذا كان ذلك سيتم أمام العامة أم في السجن كما حدث في الحالة السابقة.

وصدرت أحكام قضائية في الماضي ضد أمراء من الأسرة الحاكمة، بينها القتل ضد أميرين على الأقل، كان آخرهم العام الماضي عندما نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام “القصاص” ضد الأمير الشاب تركي بن سعود الكبير بعد إدانته بقتل صديقه.