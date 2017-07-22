للمرة الثانية خلال شهر.. إيران توقف زورق صيد سعوديًا في الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أوقفت زورق صيد سعوديًا على متنه 5 ركاب هنود دخلوا المياه الإيرانية في الخليج العربي.

وقال مدير العلاقات العامة في مؤسسة الثروة السمكية في محافظة بوشهر جنوب إيران، أردشير يار أحمدي، إن القوات البحرية للمنطقة الثانية للحرس الثوري الإيراني، أوقفت يوم أمس زورقًا سعوديًا للصيد، بالقرب من جزيرة فارسي في مياه المحافظة.

وأوضح “أحمدي” خلال تصريحات صحفية، أن “قوات الحرس الثوري اعتقلت خمسة أشخاص يحملون الجنسية الهندية كانوا على متن الزورق تمهيدًا للتحقيق معهم”، منوهاً إلى أن “زورق الصيد هذا، هو الثاني للسعودية الذي ينتهك مياه إيران الإقليمية خلال الشهر الحالي”.