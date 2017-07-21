أول تعليق لعبدالعزيز الهويريني بعد تعيينه رئيسا لأمن الدولة في السعودية

رفع الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، قال الهويريني، “إن هذه الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وستكون حافزاً ـ بمشيئة الله ـ لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، متطلعاً إلى تحقيق ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، الذي يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة”.

وتابع الهويريني، “أسأل الله أن يعينني على تحمل المسؤولية وأن أكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يديم عزها”.