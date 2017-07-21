بالأسماء والصور.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل عملية “حي الزهور” في القطيف

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن الجهات الأمنية، رصدت اليوم الجمعة، وجود 3 من المطلوبين بأحد المواقع بـ”حي الزهور”، ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف، وهم يستقلون سيارة من نوع “كورولا” معممًا عن سرقتها، وتحمل لوحة ذات أرقام غير مطابقة.

وكشف اللواء التركي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن المطلوبين هم، جعفر بن حسن مكي آل مبيريك، سعودي الجنسية، والمعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، وحسن بن محمود علي أبو عبدالله، بحريني الجنسية، والمعلن عنه بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، بجانب صادق عبدالله مهدي آل درويش، سعودي الجنسية، مطلوب للجهات الأمنية.

وأضاف المسؤول السعودي، “عند محاصرتهم من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم بادر المذكورون بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف، واقتضى الموقف الرد عليهم لتحييد خطرهم مما نتج عنه مقتلهم جميعًا، فيما لم يتعرض أحد من المارة أو رجال الأمن لأي أذى”.

وتابع، “أسفرت العملية الأمنية عن ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة داخل سيارتهم تجاوز وزنها 10 كيلو جرامات مع صواعق متفجرة ذات اشتعال حراري وكهربائي، و3 أسلحة رشاش ومسدس وذخائر حية”.

وقال اللواء التركي،”إن الجهات الأمنية، لا تزال تباشر إجراءاتها التحقيقية في هذه القضية، التي كشفت كميات المتفجرات المضبوطة فيها عن فداحة وشناعة ما تخطط وتنوي القيام به هذه العناصر ومن معهم من المطلوبين الآخرين من عمليات إرهابية”.

وأشار المسؤول السعودي، إلى أن الثلاثة متورطون في العديد من الجرائم “الإرهابية” والجنائية، منها إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، مما نتج عنه مقتل عدد من رجال الأمن، من بينهم الجندي أول، رائد عبيد عابد المطيري بتاريخ 28 / 2 / 1436هـ، والجندي أول سامي معوض الحربي بتاريخ 12 / 10 / 1436هـ، بجانب الجندي أول عبدالسلام برجس صياح العنزي بتاريخ 13 / 11 / 1437هـ، والرئيس رقباء موسى علي محمد القبي، إضافة إلى الجندي أول نواف محماس علي العتيبي بتاريخ 16 / 12 / 1437هـ، والجندي أول حسن جبار صهلولي، والجندي مفرح فالح السبيعي بتاريخ 24 / 1/ 1438هـ.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية السعودية، أن إطلاق النار من قبل المطلوبين أدى أيضًا إلى مقتل كل من العريف سلطان بن صلاح مصلح المطيري بتاريخ 29 / 1 / 1438هـ، والجندي أول موسى دخيل الله الشراري بتاريخ 8 / 6 / 1438هـ، بالإضافة إلى مقتل الجندي أول فهد قاعد الرويلي بتاريخ 15 / 6 / 1438هـ.

وأوضح، أن من الجرائم “الإرهابية” التي قام بها المطلوبون، الاشتراك بجريمة السطو المسلح التي تعرضت لها مركبة لنقل الأموال بمحافظة القطيف بتاريخ 18 / 11 / 1437هـ، والمعلن عنه بتاريخ 19 / 11 / 1437هـ، بجانب اشتراكهم بإطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم، والمتاجرة بالأسلحة.