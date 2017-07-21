إلقاء القبض على عدد من الشباب تحرشوا بنساء في أحد متنزهات السعودية

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على عدد من الشباب العزاب، لمضايقتهم النساء في متنزه الخزامى المخصص للعائلات في سكاكا، وتمت إحالتهم إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم بشأنهم.

وقال الناطق الإعلامي، إن الجهات الأمنية بالمنطقة تجاوبت مع شكاوى عائلات تعرضت لمضايقات في متنزه سكاكا من قبل بعض الشباب العزاب، وقامت بتشكيل قوة أمنية بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف لرصد التجاوزات في المتنزه، بحسب “أخبار 24”.

وانتهت الحملة بالقبض على عدد من الشباب وإحالتهم لمركز الشرطة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وطالب الناطق الإعلامي، الشباب، بالتقيد بالتعليمات والتوجه للأماكن المخصصة لهم وعدم مضايقة العوائل في تنزههم.