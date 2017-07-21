لهذا السبب.. إعادة مضيف في “الخطوط السعودية” إلى عمله بعد تحرّشه بزميلاته

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة السعودية، أمس الخميس، قرارًا بإلغاء قرار شركة الخطوط السعودية بفصل مضيف أول تعسفيًا قبل نحو 18 شهرًا، لاتهامه بالتحرش بزميلاته.

وجاء قرار المحكمة، وفقًا لـ”عين اليوم” بعد أن قدمت وكيلة المدّعى عليه كافة الإثباتات التي تفيد بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليه، حيث بينت في المذكرة المقدمة للمحكمة، أن “الخطوط السعودية” اتخذت قرارًا عاطفيًا تضامنًا مع المضيفات بفصل موكلها دون تقديم أي دلائل تساند كلامهن، إلى جانب إصدارها القرار خلال وجود المدّعى عليه في إجازة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما يقرب من 18 شهرًا، بعد أن قامت مضيفات في شركة الخطوط السعودية بتقديم شكاوى ضد أحد زملائهن متهمات إياه بالتحرش بهن وملامسة أماكن حساسة، إلى جانب تقبيل إحداهن، لتقوم الخطوط السعودية على إثر هذه الشكاوى بإصدار قرار بفصله قبل أن تلغي المحكمة هذا القرار.