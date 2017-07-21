النيابة العامة بالسعودية تفتح تحقيقًا موسعًا في”رعاية مكة” بعد هذه الحادثة

كشفت مصادر محلية في المملكة العربية السعودية عن قيام 4 فتيات من أصل 9 أعادتهن الجهات الأمنية إلى دار رعاية الفتيات في مكة المكرمة، بمحاولة الانتحار، أمس الخميس، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على عودتهن إلى الدار، ما دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى نقلهن إلى دار رعاية الفتيات في أبها.

وفتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الواقعة، مطالبة بتقرير شامل عن تفاصيلها، بعد أن استعانت بكاميرات الفيديو الموجودة في الدار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، بحسب صحيفة “عكاظ”.

يذكر أن الجهات المعنية في مكة المكرمة سبق أن أفرجت عن الفتيات التسع، وهن من نزيلات دار “رعاية الفتيات”، وأعادتهن إلى الدار مرة أخرى عقب احتجازهن 4 أيام على خلفية إثارتهن الشغب وإحداث بعض الأضرار بمحتويات الدار، احتجاجًا على طريقة معاملتهن.