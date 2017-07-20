‏أوامر ملكية.. جهاز لرئاسة أمن الدولة في السعودية‎

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مجموعة من الأوامر الملكية، اليوم الخميس، كان أبرزها أمر ملكي بإنشاء جهاز باسم “رئاسة أمن الدولة” يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

وبحسب الأوامر الملكية يكون كل من وزير الداخلية ورئيس أمن الدولة عضوين في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وشملت الأوامر الملكية أيضاً ضم المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن لرئاسة أمن الدولة.

ونص أمر ملكي آخر على ضم الإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني لرئاسة أمن الدولة، على أن ينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية.

وتقضي الأوامر الملكية، التي نشرتها تباعاً قناة “الإخبارية” السعودية، بأنه على القطاعات التابعة للداخلية ورئاسة أمن الدولة التعاون فيما بينهما بما يكفل الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني.

وقرر الملك سلمان في أحد الأوامر الملكية إعفاء الفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل المطيري لرتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً للحرس الملكي.

وتضمن أمر ملكي جديد تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيساً لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

وجرى تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعداً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير، كما تم تعيين محمد عبدالله إبراهيم القويز رئيساً لمجلس “هيئة السوق المالية” بمرتبة وزير.

وكان من بين الأوامر الملكية تلك تعيين بدر محمد عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد للشؤون الخاصة بمرتبة وزير، بعد أمر آخر بإعفاء سليمان نايف الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه وتعيين ثامر نبيل نصيف بدلاً منه بالمرتبة الممتازة.

وحظي الفريق خالد قرار الحربي بأمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول، إضافة إلى ترقية اللواء الركن مفلح سليم العتيبي لرتبة فريق ركن.

وتضمنت الأوامر الملكية إنشاء هيئة تطوير بوابة “الدرعية” برئاسة ولي العهد، إلى جانب إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا برئاسة ولي العهد ويعين الرئيس وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وبموجب الأوامر الملكية سيتم إنشاء ناد باسم “نادي الإبل” بإشراف ولي العهد، ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، علاوة على إنشاء ناد باسم “نادي الصقور” ويعين المشرف العام على النادي ومجلس الإدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.