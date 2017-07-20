العراق والسعودية يتفقان على تفعيل منفذين حدوديين

أعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، التوصل لاتفاق مع نظيره السعودي على تفعيل منفذيْ “عرعر” و”جميمة” الحدوديين.

وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السعودي في مبنى وزارة الدفاع في بغداد إنه “تمت مناقشة موضوع الحدود والمنافذ، وتم التوصل إلى اتفاق على تفعيل منفذي عرعر وجميمة في الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات الأمنية والقانونية”، مشيرًا إلى أنه “تم الاتفاق على فتح أكثر من منفذ مع السعودية”.

وأضاف الغانمي أنه “تم الاتفاق أيضًا على إنشاء مركز استخباري مشترك بين الطرفين لتبادل المعلومات الاستخبارية وغيرها من القضايا المتعلقة بحفظ أمن البلدين”.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي، بحث، اليوم الخميس، مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، تعزيز التعاون العسكري بين العراق والسعودية.

وبحث الجانبان العلاقات المشتركة بين العراق والمملكة العربية السعودية وسبل تطويرها، خاصًة فيما يتعلق بالجانب العسكري، وأثنى وزير الدفاع على دور المملكة الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب”.

ووصل رئيس الأركان السعودي الفريق أول الركن عبد الرحمن بن صالح اليوم إلى بغداد، حيث التقى عدداً من المسؤولين وبحث معهم الأوضاع الأمنية والحدود المشتركة بين البلدين.