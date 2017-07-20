ضحية الأمير سعود بن عبدالعزيز يوضح تفاصيل الواقعة

كشف وافد قِيل إنه يمني، والذي كان ضحية اعتداء الأمير الشاب سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، تفاصيل الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر الأمير وهو يعتدي عليه بالضرب، بينما الدماء تسيل من أنفه، وهو ما تسبب باعتقال الأمير، بتوجيه رسمي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونشر الوافد عبر صفحته الخاصة بموقع “تويتر” تغريدة توضيحية قال فيها إنه كان يهمّ بنقل سيارة ضيف صاحب المنزل الذي يعمل لديه، والتي كانت متوقفة أمام منزل الأمير الشاب، وعند وصوله إلى السيارة فوجئ بالأمير أمامه، حيث ضربه تحت تهديد السلاح، وتلفظ عليه بالسباب والشتائم.

وكان مقطع فيديو تداوله السعوديون بشكل واسع، قد أظهر وافداً يمنياً وهو يناشد القيادة، بعد تعرّضه للإهانة والضرب في حي “الفلاح” على يد الأمير الشاب، مبدياً ثقته في “تحقيق العدل في بلد لا يظلم فيه أحد”، بحسب كلامه.

يذكر أنه تم القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وتم إيداعه وجميع الذين معه في الفيديو في السجن، والتحقيق معهم بما ارتكبوه من تجاوزات وانتهاكات.