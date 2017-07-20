السعودية تعلن إجراءات جديدة على حجاج قطر

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر.

وووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية فإنه “إيضاحاً للبيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع السلطات القطرية وما تضمنه من تأكيد على توفير جميع التسهيلات للمعتمرين والحجاج القطريين، وحرصاً على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الإخوة الأشقاء القطريين فإن الوزارة تؤكد أنه يمكنهم الاستمرار في أداء العمرة في أي وقت، وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية بما في ذلك الخطوط التي تنطلق من الدوحة مروراً بمحطات ترانزيت”.

وبالنسبة لأداء فريضة الحج أوضح بيان الوزارة أنه يمكن للقطريين وللمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة بالمملكة ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر ومسجلين في المسار الإلكتروني للحج، القدوم جواً عن طريق شركات الطيران التي يتم اختيارها من قبل الحكومة القطرية ويتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، باستثناء الخطوط القطرية.

وأضاف البيان “يكون قدومهم ومغادرتهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، فقط خلال موسم الحج لهذا العام 1438هـ ، على أنه سيتم التأشير بدخولهم للحج والعمرة عبر المنافذ المذكورة سابقاً ، وسيكون قدوم جميع الحجاج من قطر لهذا العام 1438هـ عن طريق الجو، وفي حدود الأعداد المحددة في اتفاقية الحج المتخذة لموسم حج هذا العام 1438هـ”.

وكانت وسائل إعلام قطرية قالت سابقا إن “عددًا من حملات الحج في البلاد اعتذرت عن تسيير حملات حج هذا العام، لأسباب تتعلق بعدم ضمان سلامة الحجاج القطريين نظرًا للأزمة الخليجية”.

ونقلت صحيفة “الشرق” القطرية عن مصدر – لم تسمه- أن حملات الحج والعمرة قدمت اعتذارات عن تسيير حملات حج هذا العام؛ تفاديًا للمضايقات التي قد تحصل للمواطنين القطريين في الأراضي المقدسة، ونظرًا للخسائر التي تعرض لها عدد من حملات الحج والعمرة خلال الموسم، كما أن الحملات لا تضمن سلامة الحجاج من المواطنين والمقيمين، إلى جانب أن سفارة المملكة العربية السعودية في الدوحة مغلقة تمامًا.