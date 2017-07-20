تعرف على وافد أطاح بالأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد (فيديو)

بعد ساعات من تعرضه لاعتداء داخل سيارته من طرف الأمير السعودي سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، وبعد ان انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شاب يدعى جمال سنان، قيل إنه يمني وهو ما لم يتم التأكد منه، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، يتضمن مناشدة صريحة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، مطالبا بـ”إنصافه”.

وأرفق الشاب المعتدى عليه مقطع الفيديو، بتغريدتين الأولى، اكد فيها أنه “صاحب الفيديو الذي في السيارة، صحيح أن أميرا تعدّى عليّ بالضرب تحت تهديد السلاح، أناشد ولي العهد محمد بن سلمان أن ينصفني منه”. فيما اكتفى في الثانية بالقول إنه “مظلوم” مقسما بذلك.

واستنجد جمال سنان، من خلال مقطع الفيديو بالملك سلمان، مطالبا بإنصافه بعد واقعة الاعتداء عليه من قبل الأمير الموقوف.

هذا الفيديو توضيح لكم يا شباب انا مظلوم والله العظيم pic.twitter.com/IFsSHIozxL — JaMal SENaN (@senan_jamal) July 19, 2017

وقال نشطاء سعوديون، إن هذه المناشدة هي التي عجلت بإلقاء القبض على الأمير الشاب، خصوصا بعد أن تداولها النشطاء بشكل واسع عبر موقع تويتر، المؤثر جدا في الشارع السعودي.

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي بيان من وزارة الداخلية السعودية لتحديد عدد ضحايا اعتداءات الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد، ولا شركائه، رغم أن وسائل إعلام سعودية، قالت في وقت سابق اليوم إنه سيتم الاستماع إلى الضحايا والشركاء أثناء مراحل التحقيق لمعرفة ملابسات القضية، التي ينتظر أن تتكشف أكثر خلال الأيام القليلة القادمة.