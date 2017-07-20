رئيس أركان الجيش السعودي في بغداد لبحث تأمين الحدود‎

وصل رئيس أركان الجيش السعودي، الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، غير معلنة المدة، لبحث تأمين الحدود بين البلدين، بحسب مصدر في وزارة الدفاع العراقية.

وأوضح المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع مشترطا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن عبد الرحمن بن صالح سيلتقي نظيره العراقي الفريق أول ركن، عثمان الغانمي ومسؤولين أمنيين آخرين في بغداد.

وأضاف أن مباحثات المسؤول العسكري السعودي ستتركز على بحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تأمين الحدود المشتركة بين البلدين.

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين العراق والسعودية 814 كيلومتراً من الصحراء الجرداء، حيث يصعب على البلدين السيطرة عليها.

وشن مسلحو تنظيم “داعش” هجمات ضد حرس الحدود على طرفي الحدود عندما كان في أوج قوته بالعراق خلال العامين الماضيين.

وتحسنت العلاقات بين العراق والسعودية في الأشهر الأخيرة، إذ يتبادل المسؤولون الرفيعون في البلدين الزيارات بعد عقود من التوتر.

وأجرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى منذ تسلمه منصبه نهاية عام 2014، وبحث خلالها مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز التنسيق بين البلدين في جميع المجالات.

كما اجتمع الملك سلمان والعبادي في مارس/ آذار الماضي، على هامش القمة العربية، التي عقدت في الأردن، وكذلك أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زيارة نادرة للعراق في فبراير/شباط الماضي.