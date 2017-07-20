السعوديون يرحبون بـ”اللمبي” على طريقتهم في أولى زياراته للمملكة (صور)

بدأ السعوديون اليوم الخميس، الترحيب بالنجم الكوميدي المصري البارز، محمد سعد، المعروف بلقبه الأشهر “اللمبي“، في انتظار أول عروضه المسرحية في المملكة.

وتحت الوسم (#اللمبي_في_الرياض) على موقع “تويتر” الذي يجمع ملايين السعوديين، تنوعت طرق المغردين في الترحيب بضيفهم المصري الذي اختارته هيئة الترفيه الحكومية في المملكة لتقديم عرض مسرحي نظرًا للشهرة والمكانة التي يحظى فيها في مصر والسعودية وغالبية الدول العربية.

وبعبارات الترحيب تارة، وبالإشادة بأدائه الفني تارة أخرى، أو بنشر صور لأشهر أدواره الكوميدية، جاءت كثير من التغريدات المرحبة بالفنان محمد سعد، فيما هيمنت الصور التي التقطها عشاق اللمبي خلال تجوله بالرياض، أمس الأربعاء، على كثير من التغريدات.

وسيقدم اللمبي مسرحيته التي تحمل عنوان “صبح صبح” على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، بمشاركة الفنان المعروف حسن حسني، والفنانين محمد لطفي وأحمد فتحي، لثلاثة أيام متتالية بدءًا من اليوم الخميس، وسيكون الجمهور من الجنسين.

ومن المقرر أن ينتقل اللمبي بعدها إلى مدن جدة والدمام وأبها لتقديم عروض مسرحيته ذاتها في تلك المدن، في إطار نشاط لافت لهيئة الترفيه في تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية خلال فترة العطلة الصيفية.