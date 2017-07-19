المعلمي ينفي تقليص الدول المقاطعة لمطالبها من قطر

طالب المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، اليوم الأربعاء، قطر بتنفيذ كل المطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع المقاطعة لها، مشدداً على أنه “لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج”.

وجاء تصريح المعلمي الجديد لينفي تقارير ترددت في وقت سابق اليوم بشأن تقليص الدول المقاطعة لمطالبها من الدوحة إلى ستة بدل 13.

وقال المعلمي في لقاء مع قناة “الحدث”: “سنذهب إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن إذا لم تستجب قطر”، مشيرًا إلى أن “الدوحة تحاول الاستقواء بالجهات الأجنبية”.

وأضاف أن قطر ليست محاصرة وأنها تهول الأمور أكثر من اللازم، بحسب تعبيره.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر، الشهر الماضي، بسبب دعمها للإرهاب وعلاقاتها مع إيران وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.